сегодня в 10:07

20 поездов задерживаются в Кировской области после схода грузового состава

В пути задерживаются 20 поездов дальнего следования в Кировской области из-за схода вагонов грузового состава, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).

1 февраля на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги произошел сход, предварительно, 21 вагона.

Девять поездов следуют измененным маршрутом. Речь идет о поездах №91 Северобайкальск — Москва, №1 Владивосток — Москва, №31 Киров — Москва, №11 Новый Уренгой — Москва, №311 Воркута — Нижний Новгород, №9 Владивосток — Москва, №131 Ижевск — Санкт-Петербург, №2 Владивосток — Москва, №290 Нижний Новгород — Котлас.

Для перевозки пассажиров на железной дороге также назначены резервные составы.

Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортная температура. Железнодорожники делают все возможное, чтобы скорее восстановить движение составов.

