сегодня в 18:52

21 вагон грузового поезда сошел с рельсов в Кировской области

В 15:50 в воскресенье на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области произошел сход, предварительно, 21 вагона грузового поезда, сообщает пресс-служба ГЖД.

На место уже направлены восстановительные поезда. Пострадавших в данном инциденте нет.

Сейчас движение составов на перегоне приостановлено. Будут задержки пассажирских поездов. Для координации работ по ликвидации последствий схода на ГДЖ действует оперштаб.

Ранее 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. Повреждена ж/д инфраструктура.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.