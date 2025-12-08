2 тысячи владельцев Chery Tiggo в Рязани могут лишиться своих авто

В Рязани обанкротился единственный на весь город дилер Chery Tiggo из-за жалоб одного местного жителя. Генпрокуратура проводит проверку ситуации, все подозрительные сделки за последние 3 года будут оспариваться в суде. На время разбирательств китайские авто будут арестованы, сообщает Mash .

Ранее владелец Chery Tiggo 4 из Рязани, купивший авто за 2 млн рублей, довел официального дилера до банкротства серийными жалобами на облупившуюся краску. Мужчина добился взыскания с компании 55 млн рублей. Таких средств у дилера не было, он начал процедуру банкротства, чтобы не платить.

Сейчас по этому делу проводится проверка. Будут изучаться все подозрительные сделки за последние 3 года. Владельцам китайских кроссоверов придется доказывать отсутствие умысла разорить компанию при покупке авто.

Пока идут разбирательства, Chery Tiggo 4, 7, 8 и 9 арестуют. Если суд будет на стороне дилера, то машины и вовсе изымут. То есть владельцы около 2 тысяч Chery Tiggo в Рязани могут остаться без своих автомобилей.

Ранее у китайского кроссовера SWM G01 в Санкт-Петербурге прямо во время движения оторвался двигатель. При этом у авто было всего 60 тыс. км пробега.

