139 единиц багажа россиян задержали в Стамбуле

В Стамбуле задержали 139 единиц багажа россиян. Авиакомпания AJet принимает меры, чтобы скорее вернуть людям их вещи, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Внуково.

Неприятный инцидент коснулся пассажиров рейса VF 5101, который прибыл 12 января в 03:44. Багаж задержали в аэропорту отправления.

«Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства», — сообщили во Внукове.

Ранее стало известно, что почти 30 пассажиров самолета, летевшего из Москвы в Дубай, третьи сутки не могут получить багаж. Авиаперевозчик утратил более 35 чемоданов. Позже пассажирам сообщили, что они могут забрать багаж в аэропорту Внуково.

