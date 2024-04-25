126 мотоциклов находятся на службе Госавтоинспекции Подмосковья

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На службе Госавтоинспекции Подмосковья — 126 мотоциклов. У всех мотоциклов высокие технические характеристики, сообщил журналистам замначальника полиции — начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

Кузнецов отметил, что с наступлением весны, когда открываются дороги и мотоциклисты выезжают по своим направлениям, сотрудники на мотоциклах начинают контролировать дорожное движение.

«Мотовзводы патрулируют и обеспечивают безопасность дорожного движения на всех направлениях Подмосковья», — пояснил Кузнецов.

Также он отметил, что технические параметры служебных мотоциклов Госавтоинспекции позволяют задерживать правонарушителей.

«Одна из важных задач Госавтоинспекции — профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и совершение нарушений ПДД», — отметил он.

В 2023 году на автодорогах Подмосковья произошло 517 дорожных аварий с участием водителей различных мототранспортных средств. В результате ДТП 71 человек погиб и 513 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Почти половина аварий отмечена на региональных дорогах, 34% ДТП произошли на муниципальных дорогах, 20% — на федеральных трассах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов Госавтоинспекции. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.