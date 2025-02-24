11 путепроводов открыли в Москве в 2024 году

В Москве продолжают развивать транспортный каркас. В 2024 году в эксплуатацию ввели сразу 11 путепроводов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Всего с 2011 года в Москве построили и реконструировали более 100 путепроводов. Среди введенных в эксплуатацию в 2024 году два путепровода на дублере Калужского шоссе в районе ТЦ «Мега Теплый Стан».

Также в 2024 году открыли путепроводы на 24–25 км Ленинградского шоссе, в районе станции Бескудниково МЦД-1, а вместе с РЖД запустили объект в районе Проектируемого проезда № 2236.

Сейчас работы ведутся еще на нескольких путепроводах, например, в поселке Мосрентген и на северо-востоке столицы. В 2026 году откроется новый объект, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд. Связь улучшится в районах Алтуфьевский, Отрадное и Бибирево.

Продолжается строительство путепроводов на пересечении МЦД-1 и МЦД-3. Три объекта соединят улицы академика Королева и Валаамскую. Работы завершат в следующем году.

Ранее стало известно, что строительство путепровода через основной ход СЗХ в сторону Рублевского шоссе планируется завершить в следующем году. Объект сможет открыть выезд из жилых и общественных кварталов Мневниковской поймы на основной ход Северо-Западной хорды.