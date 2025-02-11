Эксперты оценили важность строительства нового путепровода для города

Строительство путепровода через основной ход СЗХ в сторону Рублевского шоссе планируется завершить в следующем году, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что путепровод сможет открыть выезд из жилых и общественных кварталов Мневниковской поймы на основной ход Северо-Западной хорды.

«Благодаря путепроводу и новому мосту через Москву-реку в створе Новозаводской улицы мы сможем сделать дополнительный выезд на СЗХ и новый маршрут до района Филевский Парк, к Национальному космическому центру и площадке „Хруничева“ ОЭЗ „Технополис Москва“. Мневниковская пойма сегодня — один из крупнейших центров развития. Здесь планируется возведение около 3 млн кв. м недвижимости, создание большого спортивного кластера и масштабной транспортной инфраструктуры», — прокомментировал градоначальник.

Также в планах реконструкция набережных Москвы-реки протяженностью порядка 7 км. В целом на территории поймы появится 17 км новых дорог.

Генеральный директор архитектурного бюро, градостроитель Юлия Зубарик отметила, что путепровод облегчит доступ к территории из других районов Москвы.

«Усиление полицентричности на сегодняшний день является одной из основных тенденцией развития крупных мегаполисов. Формирование новых центров в пределах города положительно сказывается на глобальном развитии города: новые центры „разгружают“ исторический центр города, обеспечивают увеличение поступлений в городской бюджет, а также способствуют развитию принципиально важных для мегаполиса каркасов —транспортного и инженерного. Основным драйвером развития полицентричности города выступает как раз развитие транспортной инфраструктуры. Активное развитие новых центров также происходит и в Москве. В столице на месте бывших промышленных зон возникают новые жилые районы, деловые и культурные центры. Иллюстративным примером является территория Мневниковской поймы. Новый путепровод облегчит доступ к территории из других районов Москвы», — добавила эксперт.

Также она заявила, что отдельное внимание уделено реконструкции набережной Москвы-реки. На территории Мневниковской поймы планируется реконструкция набережных общей протяженностью в 7 км. Это позволит не только обеспечить безопасный доступ москвичей к реке, но также позволит укрепить роль реки Москвы как одной из транспортных артерий, связывающих город воедино.

Эксперт в сфере строительно-технической экспертизы, Президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн отметил улучшение транспортной обстановки в городе.

«Улучшение транспортной обстановки в столице — огромный труд по комплексному развитию города, созданию современной транспортной инфраструктуры, что важно — новые развязки, путепроводы и мосты планируются одновременно с принятием решений о строительстве жилых комплексов, а иногда — и с опережением. Это большой труд, серьезные инвестиции, которые в итоге делают Москву лучшим городом Европы», — поделился он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве очередного участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

«Сейчас идет второй этап строительства четвертого участка трассы от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. На этом отрезке появятся три надземных и один подземный пешеходный переход. Параллельно со строительством четвертого участка магистрали ведется проектирование прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 километра и 120-метрового путепровода. Общая готовность проекта превышает 60 процентов», — резюмировал вице-мэр.