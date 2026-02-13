Звезды хоккея провели матч с жителями Наро-Фоминска в рамках проекта «Выходи во двор»

В Наро-Фоминске прошел третий матч 2026 года проекта «Выходи во двор», в котором команда «Легенды хоккея» встретилась с местными жителями на льду Центрального парка, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На катке Центрального парка имени В.В. Воровского в Наро-Фоминске состоялась встреча команды «Легенды хоккея» с любительской сборной жителей округа. В составе профессионалов выступили известные хоккеисты: Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Александр Гуськов, Сергей Коньков и Руслан Берников.

Виталий Прохоров отметил, что все участники команды начинали играть во дворе и с удовольствием поддерживают проект, который вовлекает детей и взрослых в спорт. Бессменным наставником «Легенд хоккея» остается Александр Якушев, который поблагодарил организаторов и жителей за поддержку.

Почетным тренером команды жителей стал олимпийский чемпион Владимир Мышкин. Среди гостей мероприятия были актер Роман Толкарев и блогер Валерия Кожевникова, которые вручили юным следж-хоккеистам сертификат на экипировку. Для болельщиков организовали спортивные активности и мастер-класс от Сергея Конькова.

Матч прошел в напряженной борьбе и завершился победой «Легенд хоккея» со счетом 10:9. С 2022 года команда провела около 40 подобных игр в Подмосковье, а проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева в рамках программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.