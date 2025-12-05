Звезды хоккея откроют пятый сезон проекта «Выходи во двор» в Дмитрове 13 декабря

Команда «Легенды хоккея» проведет гала-матч с жителями Дмитрова на новом катке 13 декабря, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Пятый сезон проекта «Выходи во двор» стартует в Дмитрове 13 декабря. На льду нового катка на Торговой площади состоится гала-матч между командой «Легенды хоккея» и сборной жителей города.

В составе «Легенд хоккея» выступят известные спортсмены: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин. Тренирует команду двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. К профессионалам присоединятся специальные гости — солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, актер Иван Жвакин и корреспондент Илья Данильцев.

Для болельщиков и гостей подготовлены спортивные активности и конкурсы с призами. Юные хоккеисты смогут посетить мастер-класс Сергея Конькова. Проект «Выходи во двор» реализуется с 2022 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева и входит в программу «Спорт России». За время существования команда «Легенды хоккея» провела более 40 матчей в Подмосковье, которые собрали свыше 60 тысяч зрителей.

Мероприятие начнется в 17:00 с мастер-класса, а в 18:00 состоится торжественное открытие сезона и гала-матч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.