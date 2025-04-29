Звездный лыжник Большунов, чей семейный дом разрушили ВСУ, не выходит на связь

Вяльбе: Большунов не выходит на связь после того, как ВСУ разрушили его дом

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что трехкратный победитель Олимпиады Александр Большунов не отвечает на ее звонки и сообщения. Ранее дом семьи спортсмена в Брянской области оказался разрушен из-за украинского обстрела, сообщает РИА Новости .

«Саша не ответил мне на звонок, как и на сообщение, я общалась с родителями. <…> Это жуткая трагедия, но я не очень понимаю, как это комментировать», — сказала Вяльбе.

До этого отец Большунова Александр заявлял, что он и его семья успели эвакуироваться до начала обстрела ВС Украины. По словам родителя лыжника, он пережил серьезный стресс, узнав о разрушении своего дома.

На днях также стало известно о смерти одной из девочек-близняшек, которая получила тяжелые ранения во время удара ВСУ по луганскому Лисичанску.