Девочка, раненная при ударе ВСУ по Лисичанску, умерла в больнице Луганска

Одна из девочек-близняшек, тяжело раненная в Лисичанске, скончалась в больнице, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, врачи сделали все возможное, но раны оказались несовместимы с жизнью.

Сестра девочки находится в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением врачей детской республиканской больницы.

При обстреле также пострадала пожилая женщина. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Представители киевского режима продолжают систематически наносить удары по Белгородской области. Ранее во время очередной вражеской атаки в Краснояружском районе погиб водитель грузовика. Дрон ВСУ намеренно ударил по гражданскому КАМАЗу.