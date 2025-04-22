Губернатор Гладков: мужчина погиб из-за удара дрона ВСУ по грузовику

Представители киевского режима продолжают систематически наносить удары по Белгородской области. Во время очередной вражеской атаки в Краснояружском районе погиб водитель грузовика. Дрон ВСУ намеренно ударил по гражданскому КАМАЗу, об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Чрезвычайное происшествие произошло на повороте в село Сергиевка Краснояружского района. Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В администрации Краснояружского района отметили, что погибший мужчина на собственном грузовике возвращался домой в хутор Красноорловский, чтобы накормить сельскохозяйственный скот, который ранее отказался эвакуировать в безопасное место, хотя сам эвакуировался, но ради животных регулярно приезжал домой.

В настоящее время свободный проезд в Краснояружский район запрещен. Попасть на эту территорию можно только в сопровождении военных в бронированном автомобиле с РЭБом. Погибший знал об этом и нарушал правила въезда, попадая в хутор объездными путями. Последняя поездка закончилась его гибелью.

«Уважаемые жители! Еще раз обращаюсь ко всем, кто живет в населенных пунктах, проезд в которые запрещен. Пожалуйста, не рискуйте своими жизнями! Оставайтесь в безопасности. Ничто не стоит вашей жизни, ведь она бесценна», — подчеркнул Гладков.

Ранее Гладков сообщал, что в Краснояружском и Ракитянском районах вводили, а затем отменили режим воздушной опасности из-за активности ВСУ.