Звезда российского спорта Евгений Алдонин провел мастер-класс в Дубне

Двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, заслуженный мастер спорта Евгений Алдонин провел на стадионе «Волна» в Дубне мастер-класс для ребят, которые занимаются в городских секциях. Сначала спортсмены тренировались в ведении мяча и передачах, а после — сыграли короткие матчи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Евгений Алдонин оценил не только футбольные навыки дубненских ребят, но и условия, в которых они тренируются. Признался, что сам до 15 лет был обычным школьником, который очень любил футбол и мечтал о карьере в этом виде спорта. Сейчас на него с восхищением смотрят дубненские мальчишки, которые сами планируют связать жизнь с футболом: после матчей подходили сфотографироваться и взять автограф — на карточке, футболке или даже на бутсах.

«У него очень хорошие пасы и человек сам добрый такой», — поделился участник встречи Роман Пархалин.

Звездный наставник провел мастер-класс как амбассадор «Единой школьной лиги», проекта Команды Губернатора и Мособлспорта.

«Спасибо Евгению и команде Губернатора за поддержку спорта! Ребятам желаю успехов!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Сейчас в проекте принимают участие 201 школа из 13 округов Московской области. Соревнования и мастер-классы проходят в нескольких видах спорта: футбол, волейбол, баскетбол и шахматы.

«Пока у нас есть силы, наша прямая обязанность — передавать свой опыт ребятам. Будем проводить мастер-классы и вовлекать детей в спорт», — сказал экс-капитан сборной России по футболу, двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин.

Мероприятия в рамках школьной спортивной лиги пройдут в Подмосковье с ноября по май. В Дубне участие в проекте принимают 11 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.