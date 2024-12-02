Зрители «Гонки чемпионов» смогут пострелять из спортивных винтовок

Пострелять из настоящих спортивных винтовок для лазерного биатлона смогут зрители «Гонки чемпионов» в Рязани, сообщили в пресс-службе организатора.

4 и 5 января на рязанском стадионе «Алмаз» состоится уникальный по многим параметрам праздник спорта «Технониколь. Гонка чемпионов». Спортсмены будут соревноваться в необычном формате: смешанная эстафета, где в каждой команде бегут лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка. Сами участники — звезды России и Беларуси, победители и призеры топовых международных и российских соревнований. При этом само событие пройдет в формате семейного праздника — с насыщенной программой для зрителей, а трибуны будут зажигать ведущие, которые раскачивали болельщиков на Олимпиаде в Сочи.

Особенной частью программы станет возможность подержать в руках и лично испытать в действии главный инструмент биатлониста — настоящую спортивную винтовку, но в лазерном исполнении от российского производителя «Лазерный биатлон».

«Мы видим, что многие россияне хотели бы стать ближе к этому зрелищному и захватывающему виду спорта. И биатлон действительно заслуживает большей поддержки, но для этого сам должен стать ближе к людям», — сказал совладелец и управляющий партнер компании «Технониколь» Сергей Колесников.

Правовой статус огнестрельного оружия сужает возможности для детских секций и первых шагов в биатлоне, а для любительских соревнований является настоящим барьером.

«Мы хотим продемонстрировать тысячам гостей нашего праздника, какие возможности есть для того, чтобы стать „стреляющим лыжником“, рассказать детям и их родителям о различных вариантах тренировок, в том числе с роликовыми лыжами — словом, привлечь на сторону здорового образа жизни жителей Рязанской области и всех зрителей из других регионов», — добавил Колесников.

К участию приглашены: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Эдуард Латыпов, Савелий Коростелев, Татьяна Сорина, Александр и Наталья Терентьевы, Денис Спицов, Александр Логинов, Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Антон и Динара Смольские, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Карим и Анастасия Халили и другие.

Мероприятие организовано союзом биатлонистов России, федерацией лыжных гонок России при поддержке титульного спонсора — компании «Технониколь» и благотворительного фонда Колесникова.