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Золотые медали завоевали спортсменки из Королева на Чемпионате Московской области

В Орехово-Зуево завершился областной чемпионат по художественной гимнастике в котором приняли участие более 200 юных спортсменок, где спортсменки из Королева завоевали высокие награды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выступления проходили по индивидуальной программе и групповым упражнениям.

Спортсменки школы олимпийского резерва «Королев» Диана Савчук и София Кудряшова блестяще выступили в групповых программах и завоевали золото чемпионата.

Помимо высокой награды королевские гимнастки получили спортивный разряд (мастеров спорта) и завоевали путевку на турнир Центрального федерального округа.

Тренируются спортсменки под руководством тренера Анастасии Литвиновой. Поздравляем с победой.

Более тысячи королевских ребят занимаются в спортивной школе олимпийского резерва «Королев». Ежегодно они завоевывают призовые места на престижных соревнованиях, а также входят в состав сборной команды страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.