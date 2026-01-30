Журова: спортсмены из РФ из будут фотографироваться голыми ради заработка

Олимпийская чемпионка по бобслею немка Лиза Буквиц вынуждена публиковать свои эротические фотографии для того, чтобы оплатить подготовку к Играм 2026 года. Российские спортсмены никогда не прибегнут к такому, заявила олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова. Об этом сообщает ТАСС .

31-летняя Буквиц зарегистрировалась на платформе для взрослых, где публикует свои интимные фотографии. За размещение такого контента она получает деньги. На ее страницу подписаны около 400 тыс. человек. Спортсменка назвала регистрацию на сайте вынужденной мерой. По ее словам, полученные деньги она тратит на подготовку к Олимпиаде.

Журова прокомментировала данный факт. Она отметила, что в российской системе управления спортом такого нет. По ее словам, в обнаженном виде «сниматься никто у нас не станет». Она добавила, что за голые фото спортсменам никто не заплатит, более того — за это может «прилететь».

Журова рассказала, что когда-то она приняла участие в подобной фотосессии, но спортсмены были не голыми — они демонстрировали на фото свои мышцы. Потом снимки превратили в календарь. Но конькобежке до сих пор «достается» за эти съемки.

