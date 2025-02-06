Журова посоветовала фигуристке Валиевой вернуть медали после дисквалификации

В соответствии с решением CAS, российская фигуристка была лишена золотой медали чемпионата Европы 2022 года, а также всех медалей, которые она завоевала на чемпионатах России в 2021, 2022 и 2023 годах, включая серебряную награду финала Гран-при России 2023 года.

«В этом случае я соглашусь с тем, что Валиевой нужно вернуть медали тех соревнований, результаты которых у нее аннулировали. В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь», — сказала Журова.

Депутат добавила, что Валиевой следует вернуть медали. Она заслужила золото на чемпионате Европы, однако в настоящее время награда с допинговым скандалом, о котором будет постоянно напоминать фигуристке.

В конце января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку до декабря 2025 года после допингового скандала. При этом отстранение россиянки отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с момента дисквалификации были аннулированы.

На сегодняшний день Камила Валиева не вернула ни одну из завоеванных медалей после дисквалификации.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея не допустила сборную России на ЧМ –2026. Национальная команда не участвует в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года.