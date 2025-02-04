Международная федерация хоккея не допустила сборную России на ЧМ –2026

Международная федерация хоккея (IIHF) провела заседание совета и долго обсуждала, стоит ли допускать сборную России по хоккею в программу чемпионата мира, который будет проходить в 2026 году под эгидой IIHF. Решение приняли отрицательное, сообщает « Матч ТВ ».

Международная федерация хоккея планирует выпустить официальный пресс-релиз во вторник.

Сборная РФ не участвует в турнирах, проводимых под эгидой IIHF, с 2022 года. Российские команды пропустили уже три чемпионата мира.

Взрослый чемпионат мира в 2026 году организуют в Швейцарии. Матчи проведут в Цюрихе и Фрибурге.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов ХК «Флорида Пантерз», завоевавших Кубок Стэнли. В команде играют два россиянина.