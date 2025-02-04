Трамп первым пожал руку российскому хоккеисту Сергею Бобровскому

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов ХК «Флорида Пантерз», которые победили в турнире Кубка Стэнли. В команде играют два россиянина, сообщает РИА Новости .

В составе ХК «Флорида Пантерз» на лед выходили защитник Дмитрий Куликов и вратарь Сергей Бобровский. Трамп высоко отметил игру последнего.

Также президент США сказал, что Бобровского нужно включить в Зал хоккейной славы. После этого Трамп первым пожал спортсмену руку.

Ранее сообщалось, что президент США назвал Бобровского «потрясающим в серии». Он добавил, что спортсмен проделал отличную работу.