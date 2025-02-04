Трамп похвалил российского хоккеиста Сергея Бобровского

сегодня в 03:00

Американский лидер принял в Белом доме обладателей Кубка Стэнли. К команде играют два россиянина — защитник Дмитрий Куликов и вратарь Сергей Бобровский.

«Он был потрясающим в этой серии… Как он хорош!.. Ты проделал отличную работу», — восхитился Трамп игрой Бобровского.

Ранее Трамп называл великим игроком российского хоккеиста Александра Овечкина.

Овечкин имеет все шансы побить рекорд Уэйна Грецки по количеству забитых шайб в НХЛ. Россиянин отстает от канадцы на 18 очков, имея в активе в этом сезоне 31 матч.