Трамп похвалил российского хоккеиста Сергея Бобровского
Президент США сделал комплимент российскому хоккеисту из команды чемпионов
Президент США Дональд Трамп сделал комплимент российскому хоккеисту Сергею Бобровскому из команды чемпионов сезона-2023/24 «Флорида Пантерз», сообщает RT.
Американский лидер принял в Белом доме обладателей Кубка Стэнли. К команде играют два россиянина — защитник Дмитрий Куликов и вратарь Сергей Бобровский.
«Он был потрясающим в этой серии… Как он хорош!.. Ты проделал отличную работу», — восхитился Трамп игрой Бобровского.
Ранее Трамп называл великим игроком российского хоккеиста Александра Овечкина.
Овечкин имеет все шансы побить рекорд Уэйна Грецки по количеству забитых шайб в НХЛ. Россиянин отстает от канадцы на 18 очков, имея в активе в этом сезоне 31 матч.