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Жителей Лобни 23 февраля приглашают на турнир по дзюдо среди юношей

Во Дворце спорта «Лобня» 23 февраля пройдет командный турнир по дзюдо среди юношей на кубок начальника отдела МВД России по городскому округу Лобня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторы обещают, что соревнования будут интересными и приглашают всех желающих, профессионалов и любителей спорта поддержать лобненских спортсменов.

Мероприятие состоится 23 февраля в 11:00 во Дворце спорта по адресу: улица Ленина, 65. Вход свободный.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.