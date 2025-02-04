Жителей и гостей Подмосковья приглашают заняться спортом в парках

В выходные, 8 и 9 февраля, более чем в 60 парках Московской области состоится общеобластное мероприятие «Спорт для всех». Для посетителей организуют семейную зарядку, спортивные эстафеты, турниры по зимним видам спорта и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Так, в Центральном парке г. о. Реутов 8 февраля пройдет семейная зарядка с чемпионом России по легкой атлетике Константином Зуевым и фан-забег. Гости также смогут принять участие в танцевальном мастер-классе и спортивных эстафетах. 9 февраля чемпионка по самбо Анастасия Бережкова проведет для всех желающих семейную зарядку. На катке состоятся мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, а на волейбольной площадке — турнир по волейболу.

В парке «Покровский» Сергиево-Посадского г. о. 8 февраля гости примут участие в семейном турнире «Керлинг по-русски!», веселых стартах и игровой программе с ростовыми куклами. 9 февраля все желающие смогут посетить веселые эстафеты и угоститься ароматным чаем с шиповником и липой.

Парк усадьбы Кривякино г. о. Воскресенск приглашает 8 февраля на зарядку с мастером спорта международного класса по легкой атлетике Ириной Саловой и инструктором Светланой Кошелевой, занятия пройдут совместно с воспитанницами школы фигурного катания. В павильоне будут работать фотовыставка, посвященная истории и развитию зимних видов спорта в Воскресенске, и экспозиция, рассказывающая о хоккейных достижениях. 9 февраля все желающие могут отправиться на открытый семейный турнир по аэрохоккею, кинопоказы документальных и художественного фильмов.

Городской парк г. о. Солнечногорск 8 февраля подготовил для гостей семейную зарядку и спортивные эстафеты. 9 февраля в парке состоится хоккейный матч солнечногорских команд и мастер-класс по созданию открытки с Культурным кодом. Участников клуба «Активное долголетие» приглашают на скандинавскую ходьбу.

В Раменском городском парке 8 февраля все желающие могут принять участие в тренировке от спортивной школы Sky Saturna и интерактивной программе «Чемпионом можно стать!». 9 февраля для посетителей пройдут семейная зарядка, эстафеты и мастер-класс по игре в метлобол.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.