Жителей и гостей Подмосковья приглашают на мастер-класс по зумбе 14 августа

Под руководством опытного тренера участники мастер-класса 14 августа научатся двигаться под зажигательные ритмы. Зумба — это сочетание танцевальных движений под латиноамериканскую музыку, которое поможет забыть о повседневных заботах и расслабиться, сообщает пресс-служба администрации горокруга Зарайск.

Приходить на мастер-класс нужно в удобной спортивной одежде и с хорошим настроением. Необходимо взять с собой воду для восстановления сил.

Мероприятие состоится 14 августа в 16:00 в Зарайском центральном парке культуры и отдыха.

Возрастное ограничение: 12+.

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