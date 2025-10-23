Жеребьевка нового сезона Балашихинской школьной лиги прошла в Ледовом дворце

В мероприятии приняли участие глава городского округа Сергей Юров, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, руководитель массового направления Федерации водных видов спорта России Александра Пацкевич, музыкант, продюсер и координатор направления шоу «Голос» Алексей Жуков, а также учитель физической культуры школы № 30, руководитель школьного методического объединения Екатерина Буханцева.

Открылась жеребьевка пресс-конференцией, на которой школьники смогли задать вопросы приглашенным гостям и организаторам проекта.

«Балашихинская школьная лига растет и развивается, появляются новые направления, но главное остается неизменным: ее будущее зависит от самих участников. Хочу поблагодарить всех ребят за прошлый сезон — он был по-настоящему ярким. Уверен, новый год принесет еще больше побед и достижений», — сказал Сергей Юров.

В новом сезоне БШЛ участников ждут 13 направлений и 18 дисциплин, в которых смогут проявить себя более 10 тысяч школьников. Помимо уже известных соревнований, в программу включены новые форматы: фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и «Голос».

Особое внимание в этом сезоне уделено вовлечению родителей. В программу включены три семейные дисциплины: семейные эстафеты, легкая атлетика, лыжные гонки и плавание.

«Мы рады старту нового сезона БШЛ и возможности рассказывать о событиях через наш медиапроект. Очень надеемся заинтересовать зрителей нашим контентом и максимально детально показать лигу», — поделилась ученица школы № 32 Мария Петросян.

Фиджитал станет одним из самых ожидаемых направлений. В первом этапе школьники будут соревноваться в онлайн-формате — в автогонках, гонках дронов, а также кибердисциплинах Dota 2 и CS 2, выбранных по результатам голосования самих участников. Затем формат станет сложнее: появятся интерактивные этапы и офлайн-соревнования с управлением реальными дронами и моделями через симуляторы. Для этого планируется создание специализированного центра подготовки на базе Ледового дворца.

Также в программу сезона войдут соревнования по лазертагу и сдача нормативов ГТО. Старт новых дисциплин запланирован на декабрь 2025 года.

Балашиха стала пилотной площадкой проведения школьной лиги в 2023 году. Сегодня Единая школьная лига объединяет более 13 городов Московской области и разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.