Женские ММА официально признаны видом спорта в России

Минспорта РФ признал и включил женское ММА в реестр видов спорта, сообщается на сайте Союза ММА страны.

Как уточнил президент Союза ММА России Сергей Фатеев, в реестр этот вид спорта вошел в шести весовых категориях. Теперь у девушек появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы.

Он поблагодарил команду Союза ММА страны за проделанную работу, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева за поддержку.

Фатеев добавил, что уже в конце весны на чемпионате страны 2026 года, который состоится в Сочи, женщины будут выступать в новом статусе.

