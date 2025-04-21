Женская сборная Подмосковья выиграла первенство РФ по хоккею среди девушек

Хоккеистки Московской области стали победителями первенства России среди девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Четвертый раз подряд в этом сезоне верх одержала команда из Подмосковья. Сборная региона была безоговорочным лидером на протяжении всего первенства. Команда Московской области прошла через всю турнирную сетку, не допустив ни одного поражения.

Основное соперничество за золотые медали разворачивалось между сборной Московской области и сборной Москвы. В финальной встрече сезона команда одержала победу над своими главными соперницами со счетом 4:2, обеспечив себе первое место.

Отметим, что по итогам турнира лучшими игроками были признаны три хоккеистки из Подмосковья: лучшим бомбардиром соревнования стала Виолетта Коняшкина, лучшим защитником была признана Виктория Шеховцова, а Анна Кильдишева получила награду лучшего вратаря.

Заключительный этап первенства России по хоккею среди юниорок до 18 лет сезона 2024/2025 прошел с 12 по 20 апреля 2025 года в Нижегородской области на ледовой арене спортивной базы «Море спорта».

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.