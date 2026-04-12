Женщина впервые назначена главным тренером мужского ФК из топ-5 лиг Европы

Мари-Луизе Эта назначена главным тренером мужского ФК из немецкого Берлина «Унион» после того, как в отставку ушел предшественник Штеффен Баумгарт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт клуба чемпионата ФРГ.

Руководство ФК отправило в отставку Баумгарта и его штаб после проигрыша со счетом 1:3 от «Хайденхайма» 11 апреля. Из-за поражения «Унион» оказался на 11 месте турнирной таблицы. ФК побеждал всего два раза в 14 матчах чемпионата в 2026 году.

Эта с июля 2025 года тренировала молодежную команду «Унион Берлин». Летом ее назначат главным тренером женской команды ФК.

Получение Этой поста главного тренера — первый случай в мужских топ-дивизионах ФРГ, Италии, Великобритании и Франции. В прошлом такую должность представительницы слабого пола в мужских командах получали максимум во втором дивизионе.

