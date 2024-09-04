Жена Павла Буре высказалась о смерти отца знаменитого хоккеиста

Супруга Павла Буре Алина Хасанова высказалась о смерти четырехкратного призера Олимпийских игр в плавании, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России по хоккею и отца ее мужа Владимира Буре, сообщает «Говорит Москва» .

«Ты навсегда в нашем сердце», — написала жена Павла Буре.

Владимиру Буре было 73 года. Несколько недель назад он перенес сердечный приступ. В 2017 году он месяц пробыл в коме после инсульта.

В 1972 году Буре-старший завоевал на Олимпиаде серебряную и две бронзовые медали. Еще одна бронза досталась ему на Олимпиаде 1968 года, которая проходила в Мехико.

Владимир Буре завершил спортивную карьеру в 1979 году, после чего на протяжении шести лет работал тренером по плаванию. Когда знаменитые сыновья переехали в США, стал личным тренером Павла по физической подготовке.