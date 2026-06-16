Жара на ЧМ-2026 угрожает футболистам травмами

Нефедечев отметил, что обезвоживание не является главной опасностью. За матч некоторые игроки теряют до 2–3 килограммов, а он сам — около полутора. Гораздо серьезнее риск травм: на жаре растет нагрузка на сердце, мышцы теряют тонус, а удар может привести к тяжелым последствиям.

«Безусловно, федерация старается защищать спортсменов — тур начинается в 9 утра, а последний матч начинается в 18:00. То есть только 20% матчей приходятся на самую жару. Играть летом после 19:00 технически невозможно: многие стадионы в Аргентине лишены электричества, да и возвращение болельщиков в позднее время может быть небезопасным», — подчеркнул Нефедечев.

По словам Нефедечева, персоналу на скамейке тяжело из-за правил: в шортах могут быть только игроки. Главным риском для туристов он назвал активное дневное солнце. Летом после матчей восстановительные занятия не проводят, потому что участники обгорают или сильно устают.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в условиях экстремальной жары, особенно в городах США и Мексики. Температура во время матчей превышает +35 °С. В Хьюстоне в день открытия более 100 человек получили тепловой удар, несколько человек госпитализировали.

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