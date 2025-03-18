«Зенит» предоставил в РФС доказательства, что «Спартак» забил мяч из офсайда

Глава правления ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что такие единичные ситуации, как с голом Мартинса из офсайда влияют на общий ход борьбы за чемпионство, а не только на итоги отдельной игры, сообщает Metaratings.ru .

«Результат матча уже не изменить. Но хочется и не только нам, а надеюсь всем, чтобы чемпионат проходил в духе честной и спортивной борьбы. И судьбу матча решали футболисты на поле, а не судьи, которые должны профессионально выполнять свою работу, контролируя соблюдение правил игры. Не оценивая игру „Зенита“ или „Спартака“, бесспорно, что несколько ошибок арбитров повлияли на исход матча», — сказал Медведев.

По его словам, сейчас «Зенит» надеется получить от Экспертно-судейской комиссии полноценный ответ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» попросил ЭСК рассмотреть спорные эпизоды последнего матча со «Спартаком».