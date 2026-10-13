Защитник Парада допустил, что останется в России на десять лет

Виктор Парада не исключил, что проведет в России следующие десять лет и больше никуда не перейдет. Защитнику нравится играть за «Спартак», сообщает Metaratings.ru .

В текущем сезоне Парада сыграл за «Спартак» семь матчей в Российской премьер-лиге и три — в FONBET Кубке России. Он не отметился результативными действиями.

«Когда-нибудь вернуться в Испанию было бы здорово. Еще мне очень нравится Италия, поэтому было бы интересно попробовать себя в Серии А. И в АПЛ, ведь это один из двух сильнейших турниров Европы. Но сейчас я играю в „Спартаке“, и мне здесь нравится. Я еще молод, поэтому не хочу загадывать слишком далеко. Вполне возможно, что проведу в России следующие десять лет и больше никуда не перейду. В футболе никогда нельзя знать наверняка», — сказал Парада.

Серия А — высший дивизион чемпионата Италии, АПЛ — Английская премьер-лига. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.