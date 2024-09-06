Захарова заявила, что в мире происходит «дебилизация спорта»

Захарова: спорт не должен быть для маргиналов и гендерных извращенцев

Спорт в мире должен быть для спортсменов, а не гендерных извращенцев или политических маргиналов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время выступления на ВЭФ, сообщает РИА Новости .

К Олимпиаде 2024 года в Париже допустили всего 15 спортсменов из РФ. Их заставили выступить под нейтральным флагом и без гимна.

«Я желаю поменьше сталкиваться с политизацией спорта», — отметила Захарова.

Дипломат надеется, что однажды пройдет безумие, когда эта сфера находится в центре геополитики. Причем, по ее словам, сейчас происходит еще и «дебилизация спорта», когда мужчины, которые стали называть себя женщинами, участвуют в женских соревнованиях. Из-за этого разрушается спорт сам по себе.

Ранее сербский спортсмен назвал «сатанинским мусором» Олимпийский комитет. Его дисквалифицировали за то, что перекрестился перед выходом на татами.