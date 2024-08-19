Сербский спортсмен навал «сатанинским мусором» Олимпийский комитет
Сербского борца дисквалифицировали за крестное знамение перед схваткой
Сербский борец Неманья Майдов заявил, что после дисквалификации за крестное знамение перед схваткой не отречется от веры ради медали, пишет RT.
Дзюдоиста дисквалифицировали после трёх жёлтых карточек за то, что он перекрестился перед выходом на татами на Олимпиаде в Париже.
Серб назвал в ответ организаторов Олимпиады «сатанинским мусором и подчеркнул, что он не променяет свою веру на медаль.
Олимпиада в Париже прошла с со скандалами, связанными с порочащими христианство образами.