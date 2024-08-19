Сербский спортсмен навал «сатанинским мусором» Олимпийский комитет

Сербский борец Неманья Майдов заявил, что после дисквалификации за крестное знамение перед схваткой не отречется от веры ради медали, пишет RT .

Дзюдоиста дисквалифицировали после трёх жёлтых карточек за то, что он перекрестился перед выходом на татами на Олимпиаде в Париже.

Серб назвал в ответ организаторов Олимпиады «сатанинским мусором и подчеркнул, что он не променяет свою веру на медаль.

Олимпиада в Париже прошла с со скандалами, связанными с порочащими христианство образами.