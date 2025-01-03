«Забег Обещаний» состоялся в Мытищах в первый день 2025 года

Оживление царило в мытищинском Парке Мира 1 января — здесь собрались любители активного образа жизни, чтобы присоединиться к «Забегу Обещаний», который состоялся в первый день наступившего года в разных городах страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

На своем стартовом номере участники забега написали обещания на предстоящий год, например, не пропускать тренировки. Многие спортсмены выбрали соответствующие празднику наряды, что добавляло мероприятию новогодней атмосферы.

Можно было пробежать дистанцию в символические 2025 метров или полные 5 километров. Как отметили сами участники, весело и полезно проведя время в компании единомышленников, они получили заряд бодрости и оптимизма, которого должно хватить на целый год.

С 2024 года забег проводится совместно с движением «5 вёрст». «Забег Обещаний» стал настоящим праздником спорта и здоровья, объединив людей разных возрастов и интересов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.