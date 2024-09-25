Экс-вратарь Нигматуллин не исключил, что Пьянич ушел в ЦСКА из-за денег

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на переход в ЦСКА боснийского футболиста Миралема Пьянича, который ранее отказывался играть против сборной России. В своем комментарии Нигматуллин сделал отсылку за трек певицы Инстасамки, заявив, что перемены в позиции боснийца «отлично фигурируют в известной песне: «За деньги — да», сообщает Газета.ru .

«В матчах за сборную, видимо, этот принцип не работал», — продолжил экс-голкипер национальной команды.

Нигматуллин также отметил, что ему сложно судить, в каких кондициях сейчас находится Пьянич и сможет ли он помочь «армейцам». Вместе с тем бывший футболист выразил мнение, что ЦСКА практически чужды «импульсивные покупки, в отличие от некоторых других клубов».

«Зачастую именитые люди, приезжающие в Россию, не находят мотивации серьезно относиться к делу. Здесь, возможно, дело в том, что он едет к своему тренеру — и, вполне возможно, за своего тренера будет упираться», — добавил титулованный спортсмен.

За свою карьеру Миралем Пьянич играл в каталонской «Барселоне», итальянских «Роме», «Ювентусе» и во французском «Лионе». В последние два года футболист представлял цвета «Аль-Шарджа» из ОАЭ.

С начала июля 2024 года боснийский форвард находится в статусе свободного агента.