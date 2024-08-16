За 13 лет в Москве построили и реконструировали более 200 спортивных объектов

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С 2011 года в Москве построили и реконструировали более 200 спортобъектов

В рамках программы «Спорт Москвы» с 2011 года было возведено и реконструировано более 200 спортивных объектов, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Возводятся как локальные комплексы, так и международного класса. Например, крупные футбольные стадионы, дворец тенниса, аквакомплекс и другие.

До 2030 года в столице планируют возвести и провести реконструкцию еще 200 крупных объектов. Их будут открывать по всему городу.

Также продолжится активное развитие Лужников. Там планируют сделать дворец спорта и стрелковый клуб.

Ранее сообщалось, что шесть спорткомплексов построят в Москве по проектам комплексного развития территорий. Их общая площадь составит более 38 тыс. квадратных метров.