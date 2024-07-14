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Ефимов: 6 спорткомплексов построят в Москве по проектам КРТ

В рамках 5 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве построят 6 физкультурно-оздоровительных комплексов. Решение о проектах приняли в I полугодии текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С января по июнь было принято 24 решения о КРТ, 5 из которых предусматривают строительство 6 физкультурно-оздоровительных комплексов. Общая площадь объектов превысит 38 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что новые места для спортивных занятий построят в районах Ясенево, Южное Бутово, Царицыно, Нижегородский и Даниловский.

По 5 программам КРТ построят многофункциональный спорткомплекс с ледовой ареной, спортивно-развлекательный центр и 4 физкультурно-оздоровительных комплекса.

«Самый большой ФОК площадью свыше 17 тыс. кв. м появится в течение 7 лет в районе Царицыно. Проект уже реализует назначенный столицей оператор КРТ», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

В рамках программы КРТ в городе создают многофукнциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на различных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.