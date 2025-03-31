WTA сменила флаг бывшей первой ракетки РФ Касаткиной на австралийский
Женская теннисная ассоциация (WTA) сменила флаг бывшей первой ракетки России Дарьи Касаткиной на австралийский. Теннисистка объявила о смене спортивного гражданства, сообщает РБК.
С 2022 года Касаткина выступала на турнирах WTA в нейтральном статусе. В профиле теннисистки спортивное гражданство не указывалось. 29 марта австралийское правительство приняло ее заявление на ВНЖ.
Спортсменка также добавила, что любит Австралию. По ее словам, она чувствует себя здесь «по-настоящему как дома».
Ранее Дарье Касаткиной не удалось пройти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Посеянная на Australian Open под номером 9 российская спортсменка проиграла Эмме Наварро из США (восьмая сеянная).