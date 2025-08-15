«Выглядит странно»: Медведев оценил идею формата матча 16 августа
Председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что планы «Спартака» развернуть 16 августа перед матчем две футболки со своими логотипами без разворота формы «Зенита» выглядят странно, сообщает Metaratings.ru.
«Разворот двух футболок принимающей команды без разворота футболки гостевой команды на ее стороне не соответствует международной практике и выглядит странно, как если бы на поле играли две спартаковских команды», — сказал Медведев.
На другие вопросы журналистов он ответил, что предматчевыми церемониями занимается Премьер-лига и посоветовал обратиться в эту организацию.
Ранее сообщалось, что «Зенит» выступает против разворота футболок только «Спартака» перед игрой в субботу. Команды встретятся на поле в 17:30 по московскому времени.