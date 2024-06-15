Второй фестиваль футбола «ЦСКА — Все сюда!» собрал в Одинцове свыше 100 детей

Футбольный клуб ЦСКА со спортшколой «Одинцово» провели в субботу фестиваль футбола «ЦСКА — Все сюда!» на центральном стадионе города, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Мероприятия прошло при поддержке АСИ и правительства Подмосковья. Оно было направлено на мотивацию участников к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. На фестивале впервые в РФ проходит отбор талантливых ребят, сильнейшие из которых смогут пройти обучение в академии ЦСКА.

Первый фестиваль состоялся в Домодедове 1 июня. А следующий планируется провести 29 июня в Балашихе.

Свыше 100 детей 2013 и 2014 годов рождения приняли участие в соревновательной части мероприятия в Одинцове. Там провели турнир в формате 3×3 на специальных надувных площадках, а также организовали различные челленджи. Юные футболисты смогли протестировать уровень технической и физической подготовки. После завершения мероприятия каждому игроку отправляется на почту сертификат, где прописаны его результаты.

Посетители мероприятия еще смогли взять автограф у знаменитого «армейского» защитника Алексея Березуцкого, сделать снимок на память с одним из главных трофеев в истории ЦСКА — кубком УЕФА, а еще поиграть в приставку Playstation и настольный футбол.

«АСИ поддерживает лучшие практики и проекты регионов, которые помогают детям развивать свои таланты, найти свое место в жизни. Футбольный фестиваль „ЦСКА — Все сюда!“ проводится именно для поддержки мотивированных ребят, которые планируют связать свою жизнь с футболом», — сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она подчеркнула, что АСИ окажет фестивалю всестороннюю поддержку, чтобы и ученики спортшкол, и обычные ребята, занимающиеся спортом на любительском уровне, могли получить шанс пройти обучение в академии ЦСКА.

«Уверена, что главы и других регионов помогут нам в этой работе, чтобы как можно больше детей смогли поучаствовать в фестивале», — заключила Чупшева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Алабине в субботу проходит «Гонка героев».

«В этом году в нем принимают участие 1500 человек — молодые парни и девушки из 47 городских округов», — добавил глава региона.