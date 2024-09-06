2 общекомандное место в Спартакиаде учащихся впервые завоевало Подмосковье - Воробьев

Московскую область на Спартакиаде учащихся в 2024 году представляли 648 спортсменов, которые завоевали 397 медалей и обеспечили региону второе место в общекомандном зачете. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил участников спартакиады за отличный результат, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Хочу поблагодарить и наших спортсменов, и тренеров за то, что удалось показать столь высокий результат — у нас впервые второе место в общекомандном зачете Спартакиады учащихся. И я уверен, что это не предел. Мы в Подмосковье создаем условия, чтобы активный образ жизни был доступен каждому. Многие жители занимаются спортом, более 2,5 тысячи спортсменов входят в состав сборных команд России. Конечно, важна инфраструктура для тренировок. У нас свыше 13,5 тысячи спортивных сооружений, и мы стараемся поддерживать их в хорошем состоянии, а также строить новые. В этом году капитально обновим и построим 24 объекта — это универсальные залы, бассейны, стадионы, которые станут точками притяжения для всех, кто любит спорт», — рассказал Воробьев.

Достигнуть такого результата Московская область смогла впервые среди всех российских регионов, уступив только столице. Всероссийская летняя Спартакиада стартовала еще в мае 2024 года.

Соревнования проходили в 66 спортивных дисциплинах. Московскую область представили 648 спортсменов.

Финальные соревнования в рамках Спартакиады проходили в 22 российских регионах, в том числе и в Подмосковье. В Раменском состоялись состязания по айкидо и бадминтону, в Химках — по бейсболу. В поселке Богородское Сергиево-Посадского городского округа состоялся этап по гребному слалому, а в деревне Матвейково Дмитровского городского округа — по гольфу.

За всю историю Спартакиады, которая проводится каждые два года, подмосковные тяжелоатлеты показали рекордный результат по количеству очков. Ближайшими соперниками стали представители Санкт-Петербурга и Татарстана, но подмосковные ребята набрали количество баллов, которое в три раза превышает их показатели. По хоккею на траве девушки вновь заняли 1 место, не уступая лидерство с 2009 года.

Рекорд среди легкоатлетов до 18 лет в смешанной эстафете 4×400 метров установили спортсмены из Подмосковья. Регион представили Алексей Кравчук (СШОР им. М. В. Трефилова, г. Клин), Алена Акимова (областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта), Павел Вихор и Александра Морозова (областная СШОР по легкой атлетике).

Абсолютным чемпионом Спартакиады в прыжках в воду стал воспитанник СШОР по водным видам спорта «Электросталь» Спартак Гаркуша. На его счету сразу 4 золотых медали, одну из них он выиграл в синхронных прыжках с воспитанником электростальской школы Ильей Надеевым.

Захар Кель из подмосковного спортивного училища № 5 также стал абсолютным чемпионом, забрав во всех видах программы в бадминтоне высшие награды.

В число мультимедалистов вошли Виктория Миронова из Мытищ и Виктория Таранникова из Видного. Каждая выиграла по 4 медали разного достоинства в плавании. У Валерии Плехановой из Чехова 3 медалями по синхронному плаванию.

Еще одной победой для Подмосковья в этом году стал общекомандный зачет в водном поло среди девушек. Выиграть ребятам удалось в этой дисциплине впервые.

Подмосковные синхронистки спустя 15 лет победили в командном зачете, обойдя конкуренток из Москвы и Санкт-Петербурга, а сборные по настольному теннису и спортивной гимнастике вернулись в призовую тройку, взяв командную «бронзу».

Всего по итогам Спартакиады в копилке Московской области оказалось 163 золотых, 149 серебряных и 85 бронзовых медалей.