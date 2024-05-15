Всероссийский турнир по танцевальному спорту пройдет в Ленинском округе 18–19 мая

В Ленинском округе 18 и 19 мая в четырнадцатый раз пройдет Всероссийский турнир, первенство Ленинского округа по танцевальному спорту «Кубок Звездного вальса». На паркет во Дворце спорта «Видное» за два дня турнира выйдут свыше 1,5 тыс. спортсменов более чем из 60 городов страны. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«В этом году соревнования традиционно пройдут при поддержке администрации Ленинского городского округа. Упор на этом чемпионате мы решили сделать на начинающих спортсменах, ребят, которые только начали заниматься. Для многих это будут первые, важные шаги в мир большого танцевального спорта. Хочу отметить, что в следующем году клубу «Звездный вальс» исполнится 20 лет, нам предстоит юбилейный, 15-й майский турнир, к которому мы готовимся уже сейчас. Это будет грандиозное мероприятие», — сказал руководитель танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» Игорь Турукин.

В прошлом году Видновский танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс» вошел в 16 сильнейших клубов РФ по итогам года. Кроме того, руководитель клуба Игорь Турукин повысил свою профессиональную квалификацию и стал судьей Федерации танцевального спорта России первой категории.

Для участников предстоящих соревнований подготовлено свыше 400 кубков, 700 медалей и свыше 1 тыс. подарков.

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