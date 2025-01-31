Всероссийский турнир «Лед надежды нашей» пройдет в Подмосковье

В турнире примут участие свыше 500 конькобежцев. В этом году соревнования «Лёд надежды нашей» пройдут в 32 субъектах России. В турнире суммарно примут участие более 12 тысяч человек. Мероприятие приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Организаторами соревнований выступают министерство спорта России, ООО «Союз конькобежцев России», министерство физической культуры и спорта Московской области, РОО «Федерация Московской области по конькобежному спорту».

Впервые соревнования «Лёд надежды нашей» были проведены еще в начале 1980-х годов. Данные соревнования дали путёвку в профессиональный спорт многим именитым коломенским мастерам ледовой дорожки: Дмитрию Дорофееву, Екатерине Лобышевой, Павлу Кулижникову, Ольге Граф, Алексею Есину, Руслану Мурашову.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также отметил, что одна из особенностей Подмосковья — любовь к спорту. Власти на муниципальном и региональном уровнях в рамках идеологии президента, который уделяет большое значение здоровому образу жизни и воспитанию, подвели итоги работы.