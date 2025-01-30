Андрей Воробьев: Подмосковье активно развивает спортивную инфраструктуру

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев открыл заседание коллегии министерства физической культуры и спорта Московской области. Во время мероприятия подвели итоги работы за прошлый год, обсудили развитие спорта в регионе, наградили тренеров, сотрудников и руководителей спортивных учреждений.

Глава региона отметил, что одна из особенностей Подмосковья — любовь к спорту. Власти на муниципальном и региональном уровнях в рамках идеологии президента, который уделяет большое значение здоровому образу жизни и воспитанию, подвели итоги работы.

«Мы развиваем спортивную инфраструктуру. Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

В заседании коллегии приняли участие первый замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, руководители спортивных и общественных организаций, ветераны спорта, тренеры, участники — всего около 400 человек.

Важность губернаторского проекта «Выходи во двор»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В прошлом году в Подмосковье состоялось более 12 тыс. спортивных мероприятий. В них приняли участие более 3,3 млн человек. Жители получили уникальную возможность сражаться в прославленными спортсменами в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор».

«Хочу еще раз подчеркнуть важность мероприятий, которые проводят во дворах наши легенды спорта. Это добрая традиция, которая объединяет тысячи семей в разных городах Подмосковья. Наши ветераны-футболисты, и молодые ребята занимаются с детьми, проводят мастер-классы. Мы это ценим и видим положительный отклик от людей. И, конечно, будем и дальше поддерживать все эти начинания», — отметил губернатор.

Мастер-классы и именные турниры в Московской области проводят Игорь Акинфеев, Александр Овечкин, Сергей Карякин, Александр Легков и другие. В 2024 году в Подмосковье состоялся ночной забег с гимнастом Никитой Нагорным и футболистом Алексеем Смертиным. Этой зимой в парках можно потренироваться со звездами лыжного и биатлонного спорта.

Развитие адаптивного спорта в Подмосковье

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В прошлом году в регионе создали команду по следж-хоккею «Гвардия». В ее состав вошли участники СВО, которые отмечены важными госнаградами.

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов отметил, что сейчас у спорта есть еще одна миссия — она связана с реабилитацией и возвращением к гражданской жизни ребят, которые принимали участие в специальной военной операции.

«Мы договорились о том, что совместно с Фондом „Защитники Отечества“ на базе Сергиево-Посадского центра постинтернатного сопровождения будем помогать ветеранам СВО с полной потерей зрения, их, слава богу, не так много на страну. Рассчитываем, что все они в течение года смогут пройти через профориентацию и обучение», — заявил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что есть профессии, которые могут освоить ребята, а потом успешно работать. Бойцов с потерей зрения подключили к работе на прямой линии президента. Сделали для этого технический интерфейс.

«Хочу сказать, что ребята себя проявили просто великолепно, настолько они энергичные, серьезные и неравнодушные!» — высказался Воробьев.

Команда героев СВО

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Команда создана в прошлом году при поддержке регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Она показывает отличные результаты на соревнованиях.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что в области проводится большая работа по привлечению ветеранов СВО в паралимпийское движение. В регионе постоянно организовывают мероприятия и мастер-классы в реабилитационных центрах и госпиталях. Ветеранов СВО обеспечивают необходимым инвентарем.

«Для них организовываются тренировочные занятия и спортивные мероприятия. И это приносит свои результаты. Подмосковные атлеты блестяще выступили в Калуге на Кубке Защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции Центрального и Северо-Западного федеральных округов и показывают отличные результаты на других всероссийских стартах», — заявил Рожков.