Всероссийские соревнования по конькобежному спорту пройдут 7 февраля в Коломне

Открытые всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» состоятся 7 февраля в Конькобежном центре «Коломна». К участию приглашаются спортсмены и любители всех возрастов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования «Лед надежды нашей» пройдут одновременно в 33 регионах России и соберут более 12 000 участников. В Коломне к массовым стартам могут присоединиться любители конькобежного спорта с любым уровнем подготовки.

Участники будут разделены на шесть возрастных групп: юноши и девушки 9–11, 12–13, 14–15, 16–17 лет, юниоры и юниорки 18–19 лет, а также мужчины и женщины 20 лет и старше. Для всех предусмотрена основная дистанция — 100 метров.

Мероприятие проводится ежегодно с целью популяризации конькобежного спорта и привлечения населения к занятиям физической культурой. Соревнования организованы в рамках государственной программы «Спорт России».

Программа включает церемонию открытия в 9:10, старты для младших возрастных категорий в 9:20, награждение в 10:20, затем забеги для старших групп в 10:40 и финальное награждение в 11:40.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.