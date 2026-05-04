Врачи из Королева взяли бронзу турнира по мини-футболу в Подмосковье

Всероссийский турнир по мини-футболу среди медицинских работников прошел в начале мая на стадионе «Вымпел» в Королеве. Команда врачей Московской области в категории «45+» заняла третье место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях на Кубок губернатора Московской области участвовали 17 команд из 16 регионов страны. На поле вышли сборные Москвы и Санкт-Петербурга, республик Башкортостан, Татарстан и Дагестан, Краснодарского и Красноярского краев, а также Ленинградской, Архангельской, Тверской, Костромской, Иркутской, Московской, Воронежской, Нижегородской, Смоленской и Астраханской областей.

Команда Подмосковья в категории «45+» выступала под руководством главного врача Королевской больницы Эдуарда Шпилянского. Медики обыграли соперников из Астраханской области и Красноярского края и завоевали бронзовые медали. Первое место заняла сборная Москвы, второе — команда Смоленской области.

В составе подмосковной команды сыграли врачи Королевской больницы: Эдуард Шпилянский, Игорь Аксенов и Икрам Абдуллаев. В категории без возрастных ограничений победу одержала республика Башкортостан, второе место заняла республика Дагестан, третье — Иркутская область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.