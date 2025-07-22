Впервые за 24 года российские синхронистки остались без золота ЧМ

На чемпионате мира российские синхронистки стали обладательницами серебряных наград. Впервые с 2001 года российская команда не смогла завоевать золото в соревнованиях дуэтов на мировом первенстве, сообщает Газета.ru .

Россиянки показали результат в 300,6183 балла. Первое место досталось команде из Китая с 307,8001 балла, а третье место — испанкам, набравшим 294,8575 балла.

В составе российской сборной в соревнованиях участвовали Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева и Дарья Гелошвили.

На турнире в Сингапуре российские спортсменки выступают в нейтральном статусе. World Aquatics ввела ряд ограничений для них. В частности, им запрещено размещать в социальных сетях результаты соревнований и любые материалы, указывающие на их связь с Россией в качестве нейтральных спортсменов. Это касается и национального флага. Помимо этого, им запрещено каким-либо образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые связаны со специальной военной операцией.