Воспитанники центра в Дмитрове стали призерами турнира по теннису на колясках

На кортах теннисного центра «Калужники» в Калуге прошел III Всероссийский турнир по теннису на колясках, организованный АНО «Второе дыхание». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Воспитанники семейного центра «Дмитровский» приняли участие в соревнованиях и достойно представили Подмосковье.

Турнир объединил 34 спортсмена из АНО «Второе дыхание». Они приехали из разных регионов страны. Участники смогли показать, что любовь к теннису не знает преград. Они испытали себя и, возможно, даже открыли новые спортивные таланты.

Соревнования прошли в четырех категориях: «Мужчины», «Женщины», «Юноши» и «Девушки». Особой интригой для спортсменов стал парный микст, где были сформированы смешанные команды.

Воспитанники Семейного центра «Дмитровский» порадовали своими результатами:

Аксенова Анна стала финалисткой в одиночном разряде в категории «Девушки», заняв 2 место.

Турсунов Анушервон стал финалистом в одиночном разряде в категории «Юноши» и завоевал 2 место.

В парных играх (микст) оба из спортсменов заняли 2 место.

Помимо самих игр, организаторы провели образовательный блок с семинарами для спортсменов и тренеров. Это важный шаг к созданию в регионах России сильного сообщества, где люди с инвалидностью смогут найти свое место в спорте.

Мероприятие создало пространство для развития спортивных навыков, уверенности в себе и обретения новых друзей-единомышленников для спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.