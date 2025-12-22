Воспитанники центра «Дмитровский» завоевали призовые места на турнире по теннису

Воспитанники семейного центра «Дмитровский» заняли призовые места на новогоднем турнире по теннису на колясках, который прошел 19 декабря в спортивной школе «Динамо-Дмитров» в Дмитрове, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Новогодний турнир по теннису на колясках собрал в Дмитрове множество участников. Среди девушек третье место заняла Маргарита Федорова, а серебряную медаль получила Анна Аксенова.

Среди юношей третье место занял Олег Чернов, а победителем стал Анушервон Турсунов, который отличился уверенной игрой и стал лидером соревнований.

В категории микст третье место завоевали Антов Лавров и Наталья Беседкина, продемонстрировав командный дух. Победителями турнира в этой категории стали Анушервон Турсунов и Маргарита Федорова.

В министерстве отметили, что все участники являются членами сборной Московской области по теннису на колясках и регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.