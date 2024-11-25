Воспитанник Наро-Фоминской спортшколы вошел в резерв сборной России по боксу

С 16 по 24 ноября в культурной столице России, Санкт-Петербурге, прошли Всероссийские соревнования по боксу под названием «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова», передает пресс-служба Наро-Фоминского городского округа.

Турнир был посвящен памяти Никифора-Денисова, почетного президента Ассоциации международного бокса (АИБА), который внес значительный вклад в развитие бокса в стране и за ее пределами. Соревнования собрали сильнейших боксеров со всей России, что сделало их особенно конкурентными и напряженными.

Одним из участников турнира стал Наро-Фоминский спортсмен Абдуллаев Камалитдин. Он продемонстрировал отличные навыки и стойкость, заняв 5–8 место в своей весовой категории. Это достижение является значительным шагом на пути к профессиональной карьере и подтверждает высокий уровень подготовки Камалитдина. Его успех стал возможен благодаря неустанному труду и упорной подготовке под чутким руководством тренера А. С. Пошкурлата, который вложил много усилий в развитие и становление своего подопечного.

Выступление на таких престижных соревнованиях, как «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова», открывает для спортсменов новые горизонты и перспективы. Важно отметить, что благодаря своим достижениям Камалитдин вошел в резерв сборной России, что является значительной наградой за его упорство и настойчивость. Это дает надежду на его участие в международных турнирах в будущем, где он сможет представить нашу страну на высоком уровне.

Благодаря своим усилиям и упорной подготовке под руководством тренера А. С. Пошкурлата, Камалитдин вошел в резерв сборной России.

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